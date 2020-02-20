أصالة تسخر من أحلام وفساتينها على المسرح في الكويت

انتشر مقطع فيديو للفنانة السورية ​أصالة​، قبيل بدء حفلتها ضمن مهرجان «هلا فبراير» في الكويت، وهي تخاطب جمهورها ساخرة بطريقة واضحة من إطلالة الفنانة الإماراتية ​أحلام​، في حفلها الأخير في الرياض.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غمزات أصالة وتندرها على المسرح فقالت أصالة لدى وقوفها على المسرح حينما قالت: «عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط، قلت يمكن اتعودتوا على التغيير، فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد؟»، ثم أردفت: «عموماً الريش جاهز».

وكانت تشير الى ما فعلته أحلام في حفلها الأخير، والذي غيرت فيه ثلاثة فساتين، ثم اعتمدت فستاناً أسود مزيناً بالريش غطى منطقة الظهر وبدا بجناحين.

وتواصل الخلاف بين أصالة وأحلام منذ العام الماضي، وذلك بسبب جدال نشب بينهما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول فجر السعيد، إنتهى بقيام كلٍّ منهما بعمل «بلوك» للأخرى، بينما استمرت الانتقادات الحامية في المقابلات الفنية وعلى مواقع التواصل.

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