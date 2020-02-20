يسرا اللوزي تستعيد ذكريات ممنوع الاقتراب و التصوير

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانه يسرا اللوزي عبر حسابها الرسمي على انستجرام صوره أرشيفية لها من كواليس فيلم ممنوع الاقتراب و التصوير . وعلقت قائله" من صندوق الذكريات أثناء تصوير فيلم ممنوع الاقتراب والتصوير ". فيلم” ممنوع الاقتراب والتصوير” تم إنتاجه عام 2017 وشارك في بطولته ميرفت أمين، يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، زكي فطين عبدالوهاب، طارق الإبياري، ياسر الطوبجي، نور قدرى، والمطرب هاني حسن الأسمر، تأليف وإخراج روماني سعد. الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا اللوزي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم” العنكبوت” مع الفنان أحمد السقا، والفنانة منى زكى، ومن المقرر طرح الفيلم تزامنا مع عيد الفطر المبارك. وقد يهمك أيضًا: يسرا اللوزى توشك على إنهاء "العنكبوت" وتواصل تصوير "اطمني"

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