محمد عساف يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة

أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف الفيديو الترويجي لأغنيته الجديدة “شهالحلاوه”، إذ نشر مقطعا منها على حسابه الخاص في إنستغرام.
والأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو.
يشار إلى أن محمد عساف كان قد أحيا مؤخرا حفلاً على مسرح المجاز ضمن أمسيات مهرجان “هلا بالمجاز” في إمارة الشارقة.
وقدم عساف خلال هذا الحفل الفني الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية، منها أغنية بصراحة التي حققت انتشارا واسعا، وتلاها عدد من الأغنيات والمواويل المميزة.
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