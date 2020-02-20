حمّو بيكا يلجأ للقضاء لنقض قرار هاني شاكر

رفع مطرب المهرجانات حمو بيكا دعوى استشكال عاجل لنقض قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ‏بوقف التعامل نهائيا ووقف تراخيص من يطلق عليهم “مطربي المهرجانات”.‏

وقبلت الدعوى للنظر أمام مجلس الدولة، ورفعت ضد كلٍ من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونقيب الفنانين التشكيليين.

وجاءت طلبات الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات؛ ‏بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، قائمة بأسماء 23 من مطربي وفرق أغاني المهرجانات، والتي تحظر النقابة التعامل معهم.

وشمل القرار أي من مطربي وفرق أغاني المهرجانات، ممن لم يذكروا في القائمة، وغيرهم ممن لا يتمتعون بعضوية نقابة المهن الموسيقية.

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وضمت القائمة كلا من: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكّا وأورتيغا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عزت، الدخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال (قرار إيقاف)، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، وزة مطرية، ومجدي شطة، كما شمل القرار الفنان محمد رمضان.

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