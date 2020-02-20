حسن شاكوش يتحدى قرار النقابة بـ استعداده لأغنية جديدة

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان حسن شاكوش، لطرح أغنية بعنوان "أمي العزيزة" بمناسبة عيد الأم، حيث أعلن عن الأغنية من خلال حسابه على تطبيق "إنستجرام" وذلك على الرغم من قرار وقفه عن الغناء من نقابة المهن الموسيقية.
وألغى فرع نقابة المهن الموسيقية في الإسكندرية، أول حفل لـ حسن شاكوش، مغني المهرجانات، صاحب أغنية بنت الجيران.
جاء ذلك، في أول إجراء رسمي، بعد قرار النقابة العامة برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنع مجموعة من مغني المهرجانات من إحياء الحفلات.
وقال علاء مرضي، نقيب المهن الموسيقية بالإسكندرية، إن النقابة رفضت طلبًا تقدمت به إحدى المنشآت السياحية، لإقامة حفل لمغني المهرجانات حسن شاكوش بمحافظة الإسكندرية.
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