انطلاق عرض مسرحية ”عطل فنى” فى جدة الخميس

يواصل صناع مسرحية عطل فنى، تقديمه بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية، مساء الليلة، على مسرح "دار الحكمة" بمدينة جدة، وعلى مدار 3 أيام متواصلة، بعد أن تم عرضها فى موسم الرياض وحققت نجاحا كبيراً.

وتدور أحداث "عطل فني" حول ثلاثة شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق امانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية، تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه.

مسرحية "عطل فنى"، بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

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