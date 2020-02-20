ميدو منيب يكشف عن كواليس كليب ”على خشبة المسرح” لساندي

طرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "على خشبة المسرح" وجسدت في الكليب قصة حياتها كما استعانت في الفيديو بمقاطع صوتية لكل من الإعلامية إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، تضمن نصائح منهم لساندي على هامش أزمتها النفسية المعروفة، وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وقال المنتج ميدو منيب أن كليب"على خشبة المسرح" فكرة ساندي، وفي الحقيقة ساندي تعبت كثيراً في الكليب والألبوم حتى تخرج محتوى فني مختلف ومبدع يليق بالجمهور العريق، وأنني سعيداً جداً بالتعاون معها وبنجاح الأغاني التي تم طرحها حتى الآن من الألبوم".

وأضاف أن أغنية "على خشبة المسرح" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والفيديو كليب من إخراج كريم عبد الوهاب، و يكشف عن الحالة النفسية السيئة التي مرت بها ساندي في فترة معينة من حياتها، مشدداً على سرعة عودتها إلى النجاح والقوة".

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