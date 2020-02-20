تعرف على ايرادات فيلم صندوق الدنيا فى أول أيام عرضه بالسينمات

القاهرة – لايف ستايل
طرحت دور العرض السينمائية، مساء أمس، فيلم صندوق الدنيا لينضم لقائمة الأفلام المنافسة فى موسم منتصف العام.
وحقق الفيلم فى أول ايام عرضه حيث حقق ٧٤ الف و ٥١٤ جنيه، محتلاً المركز الثالث فى شباك تذاكر الايرادات.
وينتمي "صندوق الدنيا" إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.
الفيلم من بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي ، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وهو تأليف وإخراج عماد البهات.
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