رويدا عطية تطلق أغنية " حدا تاني"

أطلقت الفنانة رويدا عطية أغنيتها الجديدة " حدا تاني" عبر تطبيق أنغامي من كلمات علي المولى، وفضل سليمان، وتوزيع إيليا ناستا. الأغنية إنتاج " المولى بروداكشن" و"اربو "، وأنتجت تحت إسراف سمير المولى، ويعرض الكليب على قناة رويدا على اليوتيوب اليوم الخميس. وتحمل الأغنية توقيع المخرج سامر محمود، حيث تم تصويرها في لبنان وتحديدا في منطقه عالية، والذي ظهرت فيه القدرات التمثيلية للمطربة بمشاركة الممثل طارق أنيش . Advertisements قد يهمك ايضاً: كليب أنت وأنا لـ سعد رمضان يحصد 9.7 مليون مشاهدة سعد رمضان يهدي حبيبته أغنية "قولوله" للعندليب بمهرجان الموسيقي العربية

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