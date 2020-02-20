الانتهاء من تشريح جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

أعلنت المحامية رهف رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، المعروف بـ قتيل فيلا نانسى عجرم، والتى أثارت قصته أمام الرأى العام حول الوطن العربى أن تطورا جديدا من المنتظر أن يغير مسار القضية، حيث تم الإنتهاء من تشريح جثة القتيل.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :" صرح وائل شريف ورهاب بيطار أن لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

وكانت المحامية السورية رهاب بيطار، المتطوعة في فريق الدفاع عن أسرة القتيل محمد الموسى، كشفت قبل أيام أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت.

ويوما تلو الآخر تظهر تحقيقات قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم المتهم بقتل الشاب السورى محمد الموسى تفاصيل جديدة، آخرها ما أفصح عنه موقع قناة LBCI اللبنانية، ونشر الموقع معلومات نقلًا عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراء بحث على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

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