تعرف علي مشاهدة أغنية سقف لرامي جمال بعد أسبوع

حقق الفنان رامي جمال نجاحا كبير من خلال فيديو كليب "سقف" والذي طرحه علي موقع الفيديوهات "اليوتيوب". وحققت الأغنية خلال الأسبوع 10 مليون مشاهدة وظهر في الكليب مجموعة كبيرة من الفنانين ونجوم المجتع. أغنية "سقف" من كلمات مصطفي حسن وألحان بلال سرور وجيتار مصطفي اصلان وطبله احمد العيادي وتوزيع موسيقي توما. قد يهمك أيضا: Advertisements رامي جمال يحصد 8.6 مليون مشاهدة بـ سقف عبر "يوتيوب" "أنا لوحدي" لرامي جمال ينهي ضجة المهرجانات بـ"تريند" يوتيوب

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