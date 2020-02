شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه فى دور العرض غدًا.. كل ما تريد معرفته عن The Call of the Wild والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فيلم المغامرة والدراما الجديد The Call of the Wild، غدًا الجمعة، 21 فبراير الجارى، إلى دور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم من بطولة الممثل العالمى هاريسون فورد، ويدور الفيلم الجديد حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، وثم يتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، وبالتالى سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، وسيكافح الكلب من أجل البقاء في البرية في ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد، الذى يحاول الحفاظ على سلامته، وتعليمه كل ما هو جديد عليه. وصلت مدة الفيلم الجديد إلى ساعة و 40 دقيقة، الفيلم من إخراج كريس ساندرز، وتأليف مايكل جرين، جاك لندن، وإجيرتون ريرسون يونج، وطرحت شركتى ديزنى، و 20th century، مجموعة من الفيديوهات الترويجية للعمل الجديد. فيلم The Call of the Wild من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين جنبا إلى هاريسون فورد، وهم كارين جيلان، برادلي ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوي كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيري نوترى، بريستون بيلي، جاري سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس. Advertisements يذكر أنه أعلنت شركة ديزنى عن موعد طرح فيلمها الجديد The Last Duel، والذى قررت الشركة طرحه في دور العرض يوم 25 ديسمبر من العام المقبل 2020، العمل من إخراج ريدلى سكوت. فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety". كما أعطت شبكة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي. ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير، ولم يتوصل المنتجين إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.

