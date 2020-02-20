شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن بتيشيرت الأهلى مع زوجته هبة مجدى فى ليلة السوبر المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة كروية ساخنة يعيشها جمهور الكرة المصرية مع أحداث مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، ظهر النجم محمد محسن، مرتديًا تيشرت النادى الأهلى، وذلك فى صور التقطها مع زوجته هبة مجدى، وابنتهما دهب محمد محسن، ليؤكدا دعمهما للمارد الأحمر فى لقائه المهم، وقد نشر محمد محسن الصور عبر حسابه على إنستجرام مع هاشتاج "Ahly".

يأتى هذا فيما يضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، فى الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، فى الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، فى الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامى – أيمن أشرف- محمود متولى – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجى – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسى – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفى محمد – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما.

أما الاحتياطى فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفى فتحى ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

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ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.

ويرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك فيخوض اللقاء بالزى الثانى "الأزرق"، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزى الأصفر.