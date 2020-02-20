شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المذيع عمر نجيب من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة المذيع الراحل عمر نجيب، إقامة عزائه يوم الأحد المقبل بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة مصر الجديدة، والذى رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لجلطة بالقلب ودخوله العناية المركزة داخل أحد مستشفيات، وشيع جثمانه بحضور عدد كبير من أصدقائه داخل ماسبيرو من مسجد التوحيد بمدينة العبور.

وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز محطات في حياته الراحل عمر نجيب.

1.ولد فى مدينة القاهرة فى 18-6-1982، تخرج في جامعة القاهرة كان يعمل في قناة نايل لايف وانتقل إلى قناة العائلة منذ أشهر قليلة.

2.كان الراحل قدم برنامج "هو وهي" على قناة لايف، والتي يستضيف عددًا من ضيوف الفن وشخصيات المجتمع أبرزهما المطربة كارما إبراهيم، ومحمد الحريري، وياسر الزنكلوني، وفاطمة عيد وزوجها الفنان شفيق الشايب، ومحمد التاجى.

3.كان يقدم في شهر رمضان 2018 برنامج "حواديت رمضان" يستضيف عديد من الشخصيات الفنية والرياضية والثقافية أبرزهما الكابتن ربيع ياسين، والفنان أحمد كمال، والمخرج رائدا لبيب، وعادل عوض، قدم برنامج أيضًا في شهر رمضان بعنوان "الحرافيش"

4.كان يقدم أيضًا برنامج "الليلة" على مدار سنوات طويلة، لتقديم تغطية مع نجوم حفلات مهرجان محكى القلعة أبرزهما مجد القاسم، ومحمد محسن، ومحمد حلو، وخالد سليم، وعلى الحجار، وضيوف داخل برنامج سامح يسرى، وعمرو عبد العزيز.

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5.قدم عمر برنامج "ليالى لايف" قدم من خلال حلقة خاصة النجم الراحل علاء ولى الدين، وعدد من ضيوف أبرزهما نسمة محجوب، وسيف عبد الرحمن ورجاء حسين.

6.وآخر محطات كانت من خلال قناة العائلة في برنامج بيت العيلة، كان يناقشه في عديد من الموضوعات أبرزهما المنظومة التعليمية، ونظرة الإسلام للعنف الأسرى، تنظيم وقت المذاكرة الامتحانات، وأصحاب القدرات الخاصة، وعن الفنان الراحل رياض القصبجي.

7.شارك عمر نجيب فى فيلمين هما "همام فى أمستردام" والتى من بطولة محمد هنيدى، وأحمد السقا، وأخر فيلم له "شنطة حمزة"، من بطولة حمادة هلال، وأحمد فتحى، ويسرا اللوزى، ومحمد ثروت

8.شارك أيضا في عدد من أعمال الدرامية هما "جوزى ماما ج3"،"كاريوكا"، "أحزان مريم"، "القاهرة 2000"، "الشارد"، "أحلام مؤجلة".