شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى يواصل تصوير "القاهرة كابول" داخل استوديو الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم طارق لطفى مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" اليوم الخميس في الديكور الخاص به بأستوديو الأهرام، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، من انتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على حيث يجسد دور إرهابي يدعى "الشيخ رمزي"، خلال الأحداث ويدخل في مواجه عنيفة مع كل من ضابط الأمن الوطني، خالد الصاوي والإعلامي فتحي عبد الوهاب.

مسلسل "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

يشار إلى ان آخر اعمال طارق لطفى مسلسل "بين عالمين" للمخرج احمد مدحت وتأليف أيمن مدحت، وشارك في بطولته كل من الفنانة لقاء الخميسى، وهشام سليم وحازم سمير وفرح، وامير صلاح واخرون، حيث دارت أحداثه حول صراع المال والسلطة، من خلال (مروان) الذي يمتلك شركة عقارات، الذي على الرغم من كونه ملتزم دينيًا إلا أنه يقدم المال ومصلحته في المقام الأول.