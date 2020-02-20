شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يستضيف في دورته الافتتاحية معرض "عندما حلم فيليني ببيكاسو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن استضافة معرض "عندما حلم فيليني ببيكاسو" خلال دورته الافتتاحية، وذلك احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد المخرج الإيطالي الكبير فيدريكو فيليني حيث ستنطلق فعاليات المعرض في الـ 14 من مارس 2020 بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والسينماتيك الفرنسي ولمدة شهرين.

ويتسق هذا الإعلان مع هدف المؤسسة في إلقاء الضوء على منتجات التراث السينمائي الإنساني العالمي، التي تقيم حوارا بين الماضي والحاضر وتبرز وجهات نظر متنوعة.





ويلقي معرض "عندما حلم فيليني ببيكاسو " الضوء على عدد من أفلام فيليني المستوحاة من لوحات بيكاسو، وكان هذا المعرض قد عقد للمرة الأولى العام الماضي في فرنسا بتنسيق من السينماتيك الفرنسي، كما يحتوي المعرض على إكسسوارات فيليني الفريدة الخاصة بأفلامه مثل البوسترات، والملابس والصور التي سيتم عرضها في المساحة الخاصة بالمعرض في المجلس البلدي بمنطقة البلد بجدة.

Advertisements

ومن جانبه، قال محمود صباغ مدير المهرجان "منذ زرت المعرض للمرة الأولى في باريس شعرت بضرورة إحضاره الى جدة والى جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، تزامناً أيضا مع ذكرى مئوية الراحل فيليني. نحن نعمل جاهدين على إيجاد بيئة خصبة تحفز الإبداع والخيال السينمائي، وهذا المعرض كفيل بتقديم ذلك لكل زائريه".

وأعلن مهرجان البحر الأحمر مؤخرا، عن الأفلام المشاركة خلال دورته الأولى، حيث يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة 3 أفلام مصرية وهي "الحد الساعة خمسة" من إخراج شريف البنداري وإنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري وتمثيل هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر، يدور الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة وفي لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة فيضعها بشارة في لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائي تسجيلي يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي.

كما يشارك فيلم "الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان وتمثيل طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف ، وفيلم "حنّة ورد" إخراج مراد مصطفى وتمثيل حليمة، ورد، مارينا فيكتور وتدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة في احد المناطق الشعبية للقيام بعملها و إعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.