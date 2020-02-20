شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش: سألجأ للقانون ضد من يحاول التشهير بى.. وللمصريين: ادعولى فى محنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مغنى المهرجانات حسن شاكوش من أسماهم بـ"المستغلين لشهرته" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول ابتزازه والتشهير بسمعته أو يسىء له، موجهWا رسالة إلى الشعب المصرى، قال فيها: "برجو من الشعب المصرى يدعيلى فى محنتى".

وتمنى شاكوش في تصريح لـ"الخليج 365" أن تنتهى مبارة القمة اليوم بين الأهلى والزمالك بشكل يليق بالفريقين والكرة المصرية وببلدنا مصر التى يمثلها الفريقان.

وفي وقت سابق قال حسن شاكوش، إنه كان لاعب كرة فى النادى الإسماعيلى، وله صداقات كبيرة مع عدد من اللاعبين أبرزهم عمرو السولية وعلي جبر، وتم إطلاق اسم شاكوش عليه لأنه كان مدافع قوى يصعب على أى مهاجم المرور من خلاله، وأنه ترك مجال كرة القدم واتجه إلى الغناء لحبه لهذا المجال.

Advertisements

يشار إلى أن حسن شاكوش قدم مؤخرًا أغنية "بنت الجيران" ولاقت نجاحًا ساحقًا، وصلت عدد مشاهداتها لأكثر من 100 مليون مشاهدة، بالاشتراك مع زميله عمر كمال.

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.