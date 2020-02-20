شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ساعة تصوير يوميا لأسرة مسلسل "البرنس" للحاق بموسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف المخرج محمد سامى ساعات تصوير مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، إلى 20 ساعة يومياً، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، من انتاج شركة سينرجى، حيث انتهى سامى وفريق عمله من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الأن.

وتصور حالياً أسرة المسلسل عدة مشاهد داخل الديكور الأساسى في الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يستمر التصوير لعدة أيام أخرى، على أن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصوير جديدة خلال الأيام المقبلة .

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقررعرضه فى شهررمضان المقبل.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.

وقدم محمد سامى آخر أعماله فى الدراما مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.