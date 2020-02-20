فيديو| مي حلمي من مدرجات المباراة: "السوبر يا أهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لها من مدرجات النادي الأهلي في ملعب محمد بن زايد أثناء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وعلقت مي على الفيديو: "السوبر يا أهلي".

يُذكر أن النادي الأهلي يلعب السوبر بطلًا للدوري، فيما يخوض الزمالك المباراة بطلًا للكأس، في السوبر رقم 17.