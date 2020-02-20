"المهن التمثيلية" تكشف حقيقة منع محمد رمضان من التمثيل 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بصدور قرار بمنع الفنان محمد رمضان من التمثيل لمدة 3 سنوات، بأمر نقابة المهن التمثيلية.
ونفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد، مؤكدًا أن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وليس سوى مجرد شائعات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: "هيتوقف ليه؟ إيه اللي عمله محمد رمضان في التمثيل عشان يتوقف؟".
وتابع: "النقابة مبتوقفش حد إلا إذا عمل حاجة ضد قانون النقابة".
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير دوره في مسلسل "البرنس"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
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