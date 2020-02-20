محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر تطورات القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت رهاب البيطار، محامية أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، عن انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من معاينة جثة الموسى.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، وصفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها، وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

جدير بالذكر أن رهاب كانت تقدمت قبل أيام، بطلب لإعادة تمثيل الهاشم لما حدث في الفيلا، وكيف وقعت حادثة القتل.

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"فيلا" نانسي عجرم تعرضت مطلع يناير الماضي، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.