بسمة لـ"الخليج 365": السينما وحشتني.. وهذا أصعب مشاهدي في "رأس السنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من السعادة تعيشها الفنانة بسمة، بعد طرح فيلمها "رأس السنة" في دور العرض السينمائي، إلى جانب مشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي انقضت دورته الرابعة قبل أيام، بفيلم آخر هو "بعلم الوصول".

وقالت بسمة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيدة جدًا، كما لو كنت طفلًا صغيرًا، خاصة وأن السينما وحشتني، ووحشني الاستماع لردود أفعال الجمهور على شغلي".

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وأشارت إلى أنها تلعب في فيلم "رأس السنة"، شخصية "رانيا"، وهي امرأة من طبقة اجتماعية عالية، شأنها شأن معظم من حولها، تتأثر سلبًا بالكلام الذي يتردد أمامها دون أن تتحرى دقة ما يُقال وصحته، وفي نفس الوقت تهتم بألا يحكم الناس عليها قبل أن يستمعون لوجهة نظرها، وتطلب أن يراها الجميع بالصورة التي هي عليها، وأن يمتلكون الشجاعة لمواجهتها.

وعن أصعب مشاهدها في فيلم "رأس السنة"، قالت: "مشهد المواجهة بين رانيا وشريف اخوها ده أصعب مشهد".

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي.