مدير فني جديد لمهرجان مراكش السينمائي لسنة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - أعلن المهرجان الدولي للفيلم في مراكش عن تاريخ دورته المقبلة، وتعيين مدير فني جديد لها، وكشفت إدارة المهرجان أن دورة 2020 ستنعقد ما بين 13 و21 نوفمبر 2020.

وعين المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، "ريمي بونوم"، مديراً فنياً للمهرجان ولـ"ورشات الأطلس"، المخصصة للسينما العربية والأفريقية. وسيغادر "ريمي بونوم" مهامه كمسؤول عن أسبوع النقد بعد الدورة المقبلة لمهرجان "كان" للإشراف على الإدارة التقنية لـ"مهرجان مراكش"، و"ورشات الأطلس".

وبدأت مسيرة "ريمي بونوم" في لبنان، إذ كان مسؤولاً ثقافياً في المعهد الفرنسي، قبل أن يقتحم عالم السينما المستقلة "Metropolis"، وينتج فيلم "كل يوم عيد" لـ"ديما الحر" في عام 2009.و شغل مهمة مسؤول أسبوع النقد لمهرجان "كان" لمدة 6 سنوات.

ويعمل المدير الفني على اختيار الأفلام، بمساعدة لجنة تتشكل من علي حجي (المغرب)، وفرح-كليمونتين دراماني- إسيفو (البنين/ فرنسا)، وأفا كاهن (فرنسا).

وبخصوص مستشاري البرمجة الخاصة بالدورة المقبلة فهم أندريا بيكار (كندا)، وهنية مروة (لبنان)، وغابور غرينر (هنغاريا/النمسا).

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة لـ"ورشات الأطلس" ستجري ما بين 1 و18 نوفمبر 2020، وستكون تحت إشراف "ثيبو براك" (فرنسا)، المسؤول السابق عن البرمجة في "مهرجان أنجي". لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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