ملكة بريطانيا تمنع الأمير هاري وميغان ماركل من استخدام لقب"ساسكس الملكي" في علامتهما التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - رغم أن الثنائي الملكي هاري وميغان ماركل نجحا في حياتهما الجديدة وأصبحا هدفاً مميزاً لدى البنوك والشركات الكبرى لاستغلال شعبيتهما وشهرتهما في أعمالها ومناسباتها، قررت العائلة الملكية البريطانية معاقبة هاري وميغان، وجعلهما يدفعان ثمن تخليهما عن واجباتهما الملكية التي قد تدفع أفراد آخرين في العائلة المالكة للسير على نهجهما مستقبلاً.

وأشارت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء 19 فبراير- شباط الجاري ،أن دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وميغان ماركل ،يستخدمان علامة "ساسكس رويال" بكثرة مؤخراً،لهذا تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل منع استخدامهما كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية ، بعد أن تخلى الزوجان على نحو مفاجىء عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة في كندا.

يبدو أن الملكة إليزابيث تريد "معاقبة" حفيدها وزوجته، بعد القرار الذي اتَّخذاه بالتخلي نهائياً عن الواجبات الملكية والذهاب للعيش في كندا، إذ اتّفق هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، مع الملكة في شهر يناير/كانون الثاني، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان في تمويل نفسهما من خلاله .

بعد استقلالهما عن الملكية.. ميغان ماركل تحقق إنجازا تاريخيا



قال مصدر ملكي: "نظراً لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، ويسعيان للاستقلال المالي فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة "ملكي" في هذا السياق". وأضاف المصدر: "المناقشات لا تزال جارية ".

إذ يحمل الموقع الإلكتروني الخاص بهما الاسم نفسه، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما في الكتب والأدوات المكتبية والملابس، مثل أثواب النوم، والجوارب، والحملات الخيرية، وأدوات التدريب والرياضة، والرعاية الاجتماعية .

كما قال المصدر الملكي: "في إطار عملية انتقال دوق ودوقة ساسكس للفصل الجديد من حياتهما، يجري التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التي لا تهدف للربح. سنعلن التفاصيل في حينها ".

منذ أن أعلنا تخليهما عن واجباتهما الملكية، والابتعاد عن الأسرة المالكة في بريطانيا، بدأ الأمير هاري وزوجته ميغان حياةً جديدةً أقل تكلفة وأكثر خصوصية .

لكن ذلك لم يمنع الإعلام من مواصلة ترقب خطواتهما؛ إذ رصدت عدسات المصورين في بريطانيا الأمير هاري وميغان ماركل معاً في أثناء نزولهما من طائرة في كندا، وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الزوجين الملكيين وهما يحملان حقائبهما بنفسهما، أثناء هبوطهما في كندا بعد رحلة من الولايات المتحدة .

في هذه الرحلة تخلَّى الثنائي عن الطائرات الخاصة، وقرَّرا القيام برحلة تجارية، حيث انتُقدا في السابق لكونهما يدافعان عن نظافة الكوكب من جهة، ويستقلان خلال رحلاتهما عبر العالم طائرات خاصة "تلوث الأجواء" من جهة أخرى .

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31 آذار- مارس نقطة التحول

لايحق للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل استخدام لقب صاحب السمو في علامتهما التجارية



وبحسب الصحف البريطانية،أعلن القصر الملكي ،أن التغييرات الرسمية في حياة الأمير هاري وميغان ماركل ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 31 آذار-مارس -2020 المقبل.

ونظراً لأن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها وغير مسبوقة في العائلة المالكة البريطانية،فسيتم مراجعة كيفية تنفيذ وعمل القرارات المأخوذة وتأثيرها.



إغلاق مكتب الأمير هاري في قصر باكنغهام الملكي



وأكد المتحدث الرسمي للقصر الملكي،أن مكتب الأمير هاري في قصر باكنغهام الملكي سيتم إغلاقه،وأفادت تقارير بأن 15 موظف وموظفة سيخسرون عملهم ويخرجون من القصر بعد انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل .

واعتباراً من الأول من إبريل – نيسان المقبل،سيمثل الثنائي هاري وميغان،فريق بريطاني من المملكة المتحدة.

وأكد القصر بأن الزوجين الأمير هاري وميغان ماركل سيحتفظان بلقب صاحب السمو الملكي ،لكنهما سيمنعان من استخدامه في علامتهما التجارية الخاصة.

وسوف يحتفظ الأمير هاري برتبه العسكرية لكنه لن يستخدمها خلال فترة ال12 شهراً التجريبية من حياتهما الجديدة في كندا وأمريكا الشمالية.

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