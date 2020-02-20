كسر قدم ..بريتنى

أصيبت النجمة بريتنى سبيرز بكسر فى قدمها اليسرى بسبب الاستعراض الراقص الذى كانت تؤديه مع فريقها الجديد لأغنيتها الجديدة «أقوى». وكتب صديقها سام أشجارى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر «غدا ستشفى حبيبتى وستصبحين أقوى لتجرى وترقصى وتغنى أفضل مما كنتِ». وردت بريتنى عليه على صفحتها «وأنا أحبك». وقد كتب سام على الجبيرة «أقوى» وبث صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن المغنية الجميلة ستعود أقوى لتقفز وتغنى وتملأ حياة جماهيرها وحياته سعادة وفرحاً. ستشفى حبيبتى وستصبحين أقوى لتجرى وترقصى وتغنى أفضل مما كنتِ». وردت بريتنى عليه على صفحتها «وأنا أحبك». وقد كتب سام على الجبيرة «أقوى» وبث صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن المغنية الجميلة ستعود أقوى لتقفز وتغنى وتملأ حياة جماهيرها وحياته سعادة وفرحاً. وتم نقل بريتنى سبيرز إلى المستشفى فور سقوطها حيث تولاها فريق طبى بصحبة طبيبتها الخاصة وإجراء الأشعات المناسبة وتجبير قدمها.

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