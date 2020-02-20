صلاح عبدالله ضد التعصب بين جمهور الأهلى و الزمالك

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة يشجع على الروح الرياضية و عدم التعصب بين جمهور الأهلى و الزمالك و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و علق عليها قائلا : نتمناها مثيرة ممتعة رائعة تتجلى بروح Advertisements رياضية عظيمة تنتهي بـِ مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر الأهلي الزمالك أبوظبى. رياضية عظيمة تنتهي بـِ مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر الأهلي الزمالك أبوظبى. يذكر أن الفنان شارك مؤخرا فى مسلسل هوجان الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق و تأليف محمد صلاح عزب وإخراج شرين عادل وتدور أحداثه حول تورط شاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه. صلاح عزب وإخراج شرين عادل وتدور أحداثه حول تورط شاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

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