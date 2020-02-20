صور.. نيللي كريم تسير على خطى بطانة رانيا يوسف

تألقت الفنانة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور خالد فضة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

على غرار رانيا يوسف، تظهر "نيللي" بفستان شفاف من الداخل ببطانة، يجمع بين اللون الأزرق والفضي، وتفاعل عدد من الفنانين والجمهور مع الصور بالعديد من التعليقات، ومن المتوقع أن تتصدر نيللي قائمة مؤشرات البحث بدلًا من مباراة

السوبر.

من ناحية أخرى تصور النجمة نيللي كريم حاليًا مسلسلها الجديد" 100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، حيث كان من المفترض أن يعرض المسلسل في العام الماضى، إلا أنه تأجل لعرضه لضيق الوقت.

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مسلسل "100 وش" تعاون إنتاجى

مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقًا بارتدائها فستان جريء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا".