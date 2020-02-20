ياسمين علي تحتفل بوصول صفحتها لمليون متابع

احتفلت الفنانة الشابة ياسمين علي بوصول صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام لمليون متابع، ونشرت صورة لها أثناء غنائها مع تعليق "مليون محب، مليون صديق، مليون أخ وأخت، يا أهلا باللي موجودين، واللي جايين أن شاء الله."
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور ياسمين وتلقت الكثير من المباركات والدعوات بالنجاح والتوفيق.
الجدير بالذكر أن ياسمين على تشارك في مسلسل بنت القبايل كما تقوم بغناء تتر المسلسل باللهجة الصعيدية، المسلسل من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمد رياض، منة فضالي، محمود عبد المغني وغيرهم العديد من النجوم، المسلسل من تأليف شاذلي فرح وإخراج حسني صالح، يعرض المسلسل على قناة الحياة في الفترة الحالية.
تدور أحداث المسلسل حول الصراع القائم بين القبائل على السلطة وتوريث الحكم بينهما ويتطرق المسلسل لعادات وتقاليد القبائل العربية في صعيد مصر.
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