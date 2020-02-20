رشا مهدي تدعم الزمالك

نشرت الفنانة رشا مهدى تغريدة تتوقع بها فوز الزمالك وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات الصغيرة تويتر وعلقت:
السوبر يعني زمالك.. معروفه أصحابي الأهلاوية أنا آسفه بس هتزعلو النهاردهحبايبي الزملكاوية التواضع مطلوب بعد الفوز يللا سلامو عليكو سوبر زمالك.
ويذكر أن الفنانة شاركت مؤخرًا فى مسلسل طاقة حب تأليف أحمدصبحى و إخراج أحمد يسرى و تدور أحداثه حول يتناول العمل فكرة الاختيار من خلال العديد من القصص، منها الأم التي تحاول تربية ابنها الذي يسعى للسيطرة على تركتها، والابن الذي يجد نفسه غير قادر على الاختيار.
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