رشا مهدي تدعم الزمالك

نشرت الفنانة رشا مهدى تغريدة تتوقع بها فوز الزمالك وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات الصغيرة تويتر وعلقت: Advertisements السوبر يعني زمالك.. معروفه أصحابي الأهلاوية أنا آسفه بس هتزعلو النهارده حبايبي الزملكاوية التواضع مطلوب بعد الفوز يللا سلامو عليكو سوبر زمالك. حبايبي الزملكاوية التواضع مطلوب بعد الفوز يللا سلامو عليكو سوبر زمالك. ويذكر أن الفنانة شاركت مؤخرًا فى مسلسل طاقة حب تأليف أحمد صبحى و إخراج أحمد يسرى و تدور أحداثه حول يتناول العمل فكرة الاختيار من خلال العديد من القصص، منها الأم التي تحاول تربية ابنها الذي يسعى للسيطرة على تركتها، والابن الذي يجد نفسه غير قادر على الاختيار. صبحى و إخراج أحمد يسرى و تدور أحداثه حول يتناول العمل فكرة الاختيار من خلال العديد من القصص، منها الأم التي تحاول تربية ابنها الذي يسعى للسيطرة على تركتها، والابن الذي يجد نفسه غير قادر على الاختيار.

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