ابطال "عطل فني" على مسرح دار الحكمة بجدة اليوم

عقب النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي الكوميدي "عطل فني" خلال فعاليات موسم الرياض يواصل صناع العمل تقديمه بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية وبالتحديد مساء اليوم الخميس على مسرح "دار الحكمة" بمدينة جدة وعلى مدى ٣ أيام متواصلة.

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاث شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المختر عين الذي يعدهم بتحقيق امانيهم من خلال اختراعه الغريب، و بسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعوها و تحدث العديد من المفارقات الكوميدية. تحدث العديد من المفارقات الكوميدية. Advertisements تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم "بنش مارك" محمد زكي وزكي حسنين "بنش مارك". "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا بمشاركة المنتج كرمة عبدالوهاب والمنتج العام محمد سعد وانتاج AT Media.

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