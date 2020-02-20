شاهد .. أنت وحدك جديد آمال ماهر

طرحت المطربة آمال ماهر أغنية جديدة بعنوان "أنت وحدك" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

أغنية "أنت وحدك" بمناسبة عيد الحب وهي من كلمات تركي

آل الشيخ والحان رابح صقر.

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كلمات الأغنية

أَنْتَ وَحْدَكَ كُلِّ حَاجَةٍ حَاجَة حُلْوَةٌ حَاجَة حُلْوَةٌ فِي حَيَاتِي أَنْتَ

وَحْدَكَ اللَّيّ خَلَّيْت الْوُجُود يُمْلِى حِسِّيٌّ وأمنياتي كُنْت قَبْلَك كُنْت تَائِه فِي فَرَاغ الْمَشَاعِر كُنْت أَحَسّ أَنَّ الْحِكَايَةَ لَيْهًا أَوَّل لَيْهًا أَوَّل مَالِهَا آخَر أَنْتَ وَحْدَكَ بسمتي وضَحِكُه حَيَاتِي عزفي وَأَحْلَى أغنياتي