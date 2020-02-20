تغزلت الفنانة السورية كندة علوش في زوجها الفنان المصري عمرو يوسف باللغة الفرنسية أثناء تواجدهما في مدينة النور بفرنسا لحضور مهرجان الدراما العربية، فلقد نشرت صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهما يحتضنان بعضهما.
علقت علوش على الصورة بالفرنسية متغزلةفي زوجها وقالت " mon mari mon amour et mon meilleur ami " والتى تعنى بها زوجي، حبيبي، وأفضل صديق لدى ".
تفاعل عدد كبير مع الصورة فحصلت على قرابة المئةألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية من بينهم تعليق من الفنانة القديرة رجاء الجداوي معلقة بالفرنسية أنها تحبهما.
يذكر إن كندة علوش وعمرو يوسف سافرا إلي فرنسا لحضور مهرجان الدراما العربية وحضره عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، إلهام شاهين، خالد سليم، ليلى علوي وغيرهما من نجوم الفن وصناع الدراما العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفرنسية.. كندة علوش تتغزل في عمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.