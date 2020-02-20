بالفرنسية.. كندة علوش تتغزل في عمرو يوسف

تغزلت الفنانة السورية كندة علوش في زوجها الفنان المصري عمرو يوسف باللغة الفرنسية أثناء تواجدهما في مدينة النور بفرنسا لحضور مهرجان الدراما العربية، فلقد نشرت صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهما يحتضنان بعضهما.

علقت علوش على الصورة بالفرنسية متغزلة

في زوجها وقالت " mon mari mon amour et mon meilleur ami " والتى تعنى بها زوجي، حبيبي، وأفضل صديق لدى ".

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تفاعل عدد كبير مع الصورة فحصلت على قرابة المئة

ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية من بينهم تعليق من الفنانة القديرة رجاء الجداوي معلقة بالفرنسية أنها تحبهما.

يذكر إن كندة علوش وعمرو يوسف سافرا إلي فرنسا لحضور مهرجان الدراما العربية وحضره عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، إلهام شاهين، خالد سليم، ليلى علوي وغيرهما من نجوم الفن وصناع الدراما العربية.