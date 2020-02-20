شاهد.. رويدا عطية تطرح "حدا تاني"

طرحت الفنانة رويدا عطية، أغنية جديدة بعنوان "حدا تاني" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "حدا تاني" من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي إيليا نستا. وتقول كلماتها: "بيني وبينك في شي ناقص اوعى تقلي منك حاسس بس شكلو بطل يعنيلك انشالله تكون هلق مبسوط تخيّل عم بعمل مجهود هلق حتى اوفيلك ما بعرف إذا اسما خيانة أنا عم حس لحدا تاني بس إحساس مش أكتر وما بعرف إذا هوي متلي أنا لا قلتلو ولا قلي بس إحساس مش اكتر اللي بيني وبينو اسمو صداقة بس عم باخد منو طاقة ما اخدتا منك ما بعرف لازم تتصرف ما بدي شي مرة أضعف وأقبل حضن مش حضنك".

منك حاسس بس شكلو بطل يعنيلك انشالله تكون هلق مبسوط تخيّل عم بعمل مجهود هلق حتى اوفيلك ما بعرف إذا اسما خيانة أنا عم حس لحدا تاني بس إحساس مش أكتر وما بعرف إذا هوي متلي أنا لا قلتلو ولا قلي بس إحساس مش اكتر اللي بيني وبينو اسمو صداقة بس عم باخد منو طاقة ما اخدتا منك ما بعرف لازم تتصرف ما بدي شي مرة أضعف وأقبل حضن مش حضنك".

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