فيديو.. هيثم سعيد يطرح أغنية جديدة

طرح الفنان هيثم سعيد، أغنية جديدة بعنوان "جديدة لانج" وذك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

أغنية "جديدة لانج" من ألبوم هيثم سعيد الجديد الذي يحمل اسم "يوم 30" من كلمات وألحان هيثم سعيد، توزيع موسيقي حازم السعيد.

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وتقول كلماتها:

"أول ما شفته واقف قصادي جاب رجلي وأتمكن يا ناس

أجمل عيون على حسن هادي ده جمال بجد وعالمقاس مهما أن وصفتوا كلامي عادي ده ميتوصفش من الأساس هديلو عمري وم اليلادي سلمتله وخلصت خلاص أصل الحلاوة والرقة ديه أنا طول حياتي مشوفتهاش واللي أنا فيها ده حاله مش عادية جديدة لانج معشتهاش طول عمري راسي و١٠٠ ١٠ قدامو قلت مبدهاش عالهادي بقا بشويش عليا ليقولو حب وراح بلاش عيني جت فى عينه قربت أسلم.. وكأن رجلي بقت حديد ثابت مكاني واقف مبلم عمال ابصله من بعيد إزا هقوله على اللي بيا.. من غير م الف وأعيد وازيد.. ياخوانا حد يشور عليا.. بكلمتين فيهم المفيد".