أحمد كورال يتعرض لحادث سير خطير

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل التركي ​أحمد كورال​ الذي اشتهر عربيا باسم "متين" في مسلسل "وتستمر الحياة" لحادث سير، دخل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب الموقع التركي Milliyet، فإن كورال كان يقود السيارة تحت تأثير الكحول، وأصيب ببعض الجروح نتيجة للحادث.

وبعد تلقيه العلاج ذهب كورال إلى قسم الشرطة حيث خضع للتحقيقات ووقعت عليه عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية.

وارتبط اسم أحمد كورال الفترة الماضية بأخبار تخص حياته الشخصية، بعدما رفعت ضده المغنية سيلا دعوى اتهمته فيها بضربها، وحكم عليه في وقتها بالسجن لمدة 16 شهرا.

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