مكسيم خليل: "فهمت الموضوع غلط"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري ​مكسيم خليل​ الجمهور صورة جديدة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها بالقول: "نَعبُرُ في الحب مرات عديدة..ويعْبرُ فينا مرة واحدة.. تلك هي عندما تستيقظ ليلًا لتراها تتأملك طفلًا نائمًا ..في حين هي تنتظرك تخلص شخير وانت فهمت الموضوع غلط"، وقد اثار مكسيم بمنشوره جدلا بين الجمهور.

وكان اشاد مكسيم مؤخرا بابنه جاد، مشيرا الى انه فارس من فرسانه الثلاث اي اولاده، واضاف مكسيم انه سيترك اولاده ليروا الحقيقة، متمنيا ان يحمي الله اولاد الجميع.



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