نوال الزغبي تشكو الكذب وديانا حداد ترد

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ عن الزمن الذي بات الكذب فيه مباح وتسوده المصالح، من خلال كتابتها اغنيتها "​الناس العزاز​" على صفحتها الخاصة، التي قالت فيها: "الزمن ده كله عايب مش حقيقي ولا اصيل كل شيء مباح وسايب حتى حمدالله قليل زيف وكدب وشوق رخيص والعزيز ماهوش عزيز والنفوس بدولار وغاز وملعون ابو الناس العزاز".

بدورها ردّت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ على منشورها قائلة: "ليش ليش يا حبيبتي ؟؟؟ الدنيا والزمن بخير اذا في ناس ما بيعرفوا بالأصول ولا بيعرفوا شو هي الأخلاق مش معناتها انه الزمن مش منيح ! الزمن هو الزمن والدنيا هي الدنيا خلينا نفرح والناس لازم تتفائل لان الفرح بيجيب الفرح والحزن بيجيب الحزن وهيك هي الحياة بالمختصر .. بحبك".

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