فيديو مؤثر لوالدة زين العمر.. هذا ما تمنته له! بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مؤثّر لوالدته وهي تقوم بالدعاء له.

وتمنت والدة زين النجاح لإبنها في كل خطوة يقوم بها، مشيرة رداً على سؤال عن درجة حبها له، إلى أنه لا يمكنها تقدير هذا الحب بالكلمات.

وعلّق زين على الفيديو، قائلاً: "هيدي إمي عم تدعيلي بالخير وأنا صورتها خليلكن أمهاتكن جمعياً.. إمي الدني كل".

ولفت الفيديو أنظار عدد كبير جداً من المتابعين، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تظهر فيها والدة زين في مقطع مصوّر.

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