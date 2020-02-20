ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو من مؤتمر فيلم "رومانسية ثقيلة"، الذي قال فيه النجم التركي ​اونور تونا​: "صورنا الفيلم باستمتاع"، لترد زميلته الممثلة التركية ​توانا توركاي​ بطريقة طريفة: "استمتعنا كثيراً خلال تصويرنا الفيلم، أتمنى أن ينعكس ذلك للمشاهدين هههه.. لن أقول مثل هذه الامور الكليشيهية"، ما اثار جدلا كبيرا.

وافادت مصادر ان تونا قام بعد ذلك بإلغاء متابعته لها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، لكل الأمر ليس صحيحا، وتجمعهما علاقة ممتازة.

الجدير ذكره ان اونور تونا تمت مقارنته مؤخرا بالممثل السوري ​معتصم النهار​ من ناحية الشبه الكبير الذي يجمعهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر شبيه معتصم النهار بموقف محرج بسبب زميلته..وهل ألغى متابعتها؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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