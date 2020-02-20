رويدا عطية تطرح "حدا تاني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ اغنيتها الجديدة "​حدا تاني​"، على قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات علي المولى و الحان فضل سليمان و توزيع ايليا ناستا.

وصورت رويدا اغنيتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان وتحديدا في منطقة عاليه، وحمل توقيع المخرج سامر محمود.

يذكر ان اخر اعمال عطية كان كليب أغنية "كيفك يا حب"، الذي اطلقته عبر يوتيوب، وتم تصويره في لبنان، تحت إدارة المخرج سامر محمود، ولاقى العمل نسب مشاهدة عالية على يوتيوب.

أغنية "كيفك يا حب" من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع رامي رئيس.

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