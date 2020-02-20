يوسف الخال: "الحق ع هيداك الزعيم اللي ما بيتسمّى"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ عن الأوضاع المتردية التي نعيشها وسببها، مشيرا الى ان عدم تسمية المسؤول عن هذه الأوضاع المأساوية هو أصل المشكلة التي تعاني منها.

وكتب يوسف على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كنا نقول عن السرطان هيداك المرض اللي ما بيتسمّى..اليوم منقول؛ الحق ع هيداك الزعيم اللي ما بيتسمّى.. مرضنا هوي عدم تسمية مسبب المرض.. اللي في مسلّة تحت باطو رح تنعرو هلّق".

وكان أثار يوسف الخال جدلا كبيرا مؤخرا بعد نشره مقطع فيديو على حسابه الخاص يظهره وهو يقصّ شعره بشكل كامل.

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