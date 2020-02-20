تراند اليوم : هكذا علق مصطفي خاطر علي قرار منع المهرجانات

علق الفنان مصطفى خاطر على أزمة منع أغاني المهرجانات من قبل نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر”.

وغرد مصطفى خاطر قائلا: “يا جماعة أنا بقول بحب المهرجان مقولتش بحب الإسفاف اللي في المهرجانات، يا ريت تبقى في رقابة على كلمات الأغاني من النوع ده لأن المهرجان موجود بقاله أكتر من ١٠ سنين هتلغيه فجأة ازاي”.

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار.