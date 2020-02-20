تراند اليوم : اختيار “يسرا”: سفيرة للدراما العربية.. بختام مهرجان “أيام القاهرة” في بارس

كرمت “جاك لانغ” رئيس معهد العالم العربي بباريس ووزير الثقافة التونسي السابق؛ الفنانة الكبيرة يسرا، ومنحتها لقب سفيرة الدراما العربية، وجاء ذلك التكريم في الاحتفالية الخاصة التي نظمتها “د. عبلة الأسود”، رئيس مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، والذي تم تنظيمه في باريس.

يسرا وليلى علوي في فعاليات أيام القاهرة للدراما

وبدأت فعالياته في الفتره ما بين 16 إلى 19 فبراير الحالي، وحملت الدورة الأولى اسم دورة مئوية فريد شوقي بحضور 50 نجما من نجوم الدراما العربية، منهم ليلى علوي وإلهام شاهين.

وقد جاء اختيار يسرا سفيرة للدراما العربية، لما تتميز به من مكانة رفيعة بين نجوم العالم في الفن، وما تملكه من رصيد وافر في العالمية كوجه مشرف للمرأة العربية والفن العربي في مختلف المحافل الدولية.

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وقالت عبلة الأسود، رئيس أيام القاهرة الدرما العربية، إن المهرجان انطلق من عاصمة النور باريس الأوربية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس في معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديدة ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

يسرا وإلهام شاهين وبوسي في أيام القاهرة للدراما