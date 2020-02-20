تراند اليوم : بالفيديو.. أول إعلان ترويجي للموسم الرابع من مسلسل “la casa de papel” قبل عرضه

نشرت صفحة “screen mix” على موقع “تويتر”، أول إعلان ترويجي للموسم الرابع من المسلسل الإسباني “la casa de papel”، والذي سيعرض في الثالث من أبريل 2020، وفقًا لما جاء في موقع “فوربس”، وأكدته شبكة “Netflix”العالمية.

وتمكن المسلسل الإسباني من تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم على مدار الأسبوع الذي سبق عرضه، حيث بلغ 38 مليون مشاهدة، بينما تم تسجيل المشاهد التي يظهر فيها نيمار بداية العام الجاري.

ولم يقتصر الشغف بمسلسل الجريمة على النجم البرازيلي فقط، بل إن العديد من المشاهير حول العالم أعربوا عن إعجابهم به، أمثال المؤلف الأمريكي ستيفن كينج، والمطرب الأمريكي روميو سانتوس.

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وتدور أحداث المسلسل، بطولة أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يتسمون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية.

وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما، والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.