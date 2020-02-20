10 معلومات عن "صناع الأمل 3".. الحدث الأضخم عربيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دولة الإمارات في 20 فبراير/شباط 2020 حفل "صناع الأمل" المبادرة الأولى لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي.

وترصد "العين الإخبارية" في التقرير التالي بعض المعلومات المهمة التي تبرز ملامح حفل هذه الدورة كتجربة إنسانية وترفيهية فريدة من نوعها:

يقام حفل صناع الأمل في "كوكا كولا أرينا - سيتي ووك" بدبي، الخميس، 20 فبراير/شباط 2020 وستبدأ فعاليات الحفل الساعة 6 مساءً.

يمثل حفل صناع الأمل في هذه الدورة تجربة إنسانية وترفيهية فريدة من نوعها، تتضمن فقرات عديدة ومتنوعة تمتد لـ4 ساعات وتشتمل على:

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العروض الترفيهية، والفعاليات الخيرية، والفقرات الغنائية المنوعة التي يقدم فيها الفنانون؛ نوال الكويتية وبلقيس ومحمد عساف، باقة من أجمل أغانيهم، بالإضافة إلى عمل فني هو الأضخم من نوعه عربيا، بمشاركة 50 من نجوم العالم العربي، ما يعكس القيم السامية لمبادرة صناع الأمل، ويشارك فيه نخبة من أهم الفنانين العرب.

تفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة الرابعة عصرا، حيث تغلق الأبواب عند الساعة السادسة مساء، ليبدأ الحفل مباشرة.

يؤدي الفنانون؛ نوال الكويتية وبلقيس ومحمد عساف، فقرات منتقاة من أغانيهم الخاصة التي أحبها الجمهور العربي، وتستمر فقرة كل فنان لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة.

خلال الحفل سيتم التعريف بقصص صناع الأمل الخمسة الذين وصلوا للنهائيات، وسيتم استفتاء رأي الجمهور لاختيار الفائز بلقب صانع الأمل لهذه الدورة.