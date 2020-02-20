برشلونة يغري لاوتارو مارتينيز براتب ضخم

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني مساعيها لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال الصيف المقبل، وذلك بإغراء اللاعب براتب ضخم.

ويمثل مركز المهاجم الصريح صداعا بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني، وذلك بسبب الإصابة الطويلة التي يعاني منها الأوروجواياني لويس سواريز، فضلا عن تقدمه في العمر (33 عاما).

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة برشلونة مارست ضغوطا كبيرة على مارتينيز على مدار الفترة الماضية، من أجل إقناعه بالانضمام للبلوجرانا بداية من الموسم المقبل.

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وأشار تقرير الموقع أن برشلونة أعلن استعداده لدفع 162 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا لمارتينيز حال انضمامه للنادي، أي معا يزيد عن 193 ألف يورو، وهو ما يوازي 3 أضعاف راتبه الحالي.

لكن برشلونة لن يقدم على خطوة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إنتر (92 مليون جنيه إسترليني)، وسيلجأ عوضا عن ذلك إلى المفاوضات مع إدارة "النيراتزوري".

وسيستخدم برشلونة لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، المطلوب بقوة من أنطونيو كونتي مدرب إنتر، كورقة لعقد صفقة تبادلية يحصل بموجبها البارسا على مارتينيز، مقابل فيدال ومبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

وظهر مارتينيز (22 عاما) بمستوى مبهر خلال الموسم الجاري، إذ شارك في 28 مباراة بقميص إنتر في كل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفا وصناعة 4 أهداف.

يذكر أن اللاعب الشاب انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2018 قادما من راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.