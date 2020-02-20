ليلى أحمد تهاجم وجه ريم أرحمة.. ماذا انتقدت فيه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الكاتبة الصحافية الكويتية ليلى أحمد انتقاداتها الحادة للفنانين، وهذه المرة وجهت تعليقاتها اللاذعة للفنانة ريم أرحمة وذلك بسبب خضوعها للعديد من عمليات التجميل والتي أحدثت تغييرا كبيرا على مظهرها.

وقالت ليلى أحمد في الفقرة التي تقدمها ضمن برنامج "ع السيف": "الوجه الجديد للفنانة البحرينية ريم أرحمه نشوقها قبل مو شينة يعني عادية وجها كان يعبر، أما الآن وجها المشدود هذا يخليها تقدر تمثل؟".

وأضافت: "إحنا ما نقول عن مقاييس الجمال هي صارت حلوة الحين لكن هل وجها هذا يقدر يخليها تطلع تعابيرها وأحاسيسها الوجه هذا أداة الصورة مالت الأحاسيس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي انتقدت فيه ليلى أحمد ريم أرحمة، منقسمين بين مؤيد ومعارض لكلام الناقدة الكويتية.

فقد قال مغردون إن ريم أرحمة غيرت رأسها، منتقدين كثرة عمليات التجميل، حتى أنها باتت لا تشبه نفسها أبدا، بينما عارض آخرون ذلك؛ إذ قالوا: إنها حرية شخصية ولا يجوز انتقاد ريم كونها لم تسبب أذى لأحد، فهذا شأن يخصها، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أغلب الفنانات الخليجيات قمن بعمليات تجميل ولا يتم انتقادهن مثل ريم أرحمة.

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وقال آخرون إن ليلى أحمد باتت تقلد وبشكل واضح، زميلتها الإعلامية فجر السعيد، التي تعتمد على مهاجمة النجوم وإهانتهم لكسب المشاهدات، دون مراعاة لمشاعر أحد، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب لا يعد صراحة بل وقاحة؛ إذ نصحوها بالابتعاد عن طريقة الطرح هذه لتجنب السلبية.

وكانت أرحمة أشعلت المواقع في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع فيديو تطرقت فيه إلى السباب الذي تتعرض له كما الكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت إلى من يفعلون ذلك بالقول، إنه يمكنها أن تحصد الأرباح بسبب شتائمهم، ولفتت إلى أن الكثير من النجوم يستفزون المتابعين ويدفعونهم إلى شتمهم لجني المزيد من المال.

يشار إلى أن ريم أرحمة التي شاركت مؤخرا في مسرحية "رحلة بدينار ونص" تأليف محمد الكندري، وإخراج عبد العزيز صفر، ستطل في الموسم الرمضاني 2020 في مسلسل "شغف" إلى جانب الفنانة هدى حسين، ومسلسل "هيا وبناتها" إلى جانب إيمان الفيصل وأحلام حسن وهند البلوشي، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "أهرب يا خلفان".