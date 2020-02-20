"أنا لوحدي" لرامي جمال يحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على" يوتيوب"

طرح الفنان رامي جمال ألبومه الجديد "أنا لوحدي" بالك، وذلك خلال الأسبوع الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تبعه أصداء نجاح كبير على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي والمتاجر الإليكترونية للموسيقى.

ومن ناحية أخرى سجل الألبوم نسبة استماع كبرى قبل مرور أسبوع على طرحه باكثر من 18 مليون مشاهدة، حيث حقق كليب أغنية "سقف" الأعلى مشاهدة بين أغنيات الالبوم بأكثر من 9 مليون مشاهدة، والذي طرحه يوم 9 فبراير كشكل دعائي للألبوم، بالإضافة إلى أغنية "بيهم كلهم" التي طرحت ليلة عيد الحب، قبل صدور الألبوم بالكامل يوم 15 فبراير، وحققت أكثر من مليون مشاهدة.

واقتربت أغنيتي "لقلبك سلام، مش ملاحظ حاجة" من حاجز المليون مشاهدة، بينما حصلت أغنية "اتسغنيت" على أكثر من 700 ألف مشاهدة، وحققا"أنا لوحدي، اللي مشيوا" أكثر من 600 ألف مشاهدة، وأخذت أغنية "لو ع النسيان" أكثر من نصف مليون مشاهدة، وسجلوا "من غيرك في القلب، أدف يامراكبي" أكثر من 200 ألف مشاهدة، بينما حصدت أغنية "عيونك خطر" على أكثر من 100 ألف مشاهدة.

ضم الالبوم 15 أغنية تعاون فيهم جمال مع كبار الشعراء ومنهم "جمال الخولي، مصطفى سرور، أحمد المالكي، أحمد عرفان"، ومن الملحنين"بلال سرور، مدين، محمد أنيس"، والموزعين"توما، أحمد إبراهيم، وسام عبد المنعم".

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