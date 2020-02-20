شيماء الحاج تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال

احتفلت الفنانة شيماء الحاج بخطوبتها على أحد رجال الأعمال، جاء ذلك بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "الحاج" في الصورة ترتدي فستان بسيط من اللون الأحمر، وتركت شعرها منسدل على كتفيها. يذكر ان قد تصدرت شيما الحاج مؤشرات البحث على موقع جوجل بعد ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، إذ اندهش المتابعون من تواجدها بهذه السرعة لاسيما وأنه لم يمر وقتا طويلا على خروجها من أزمتها الأخيرة. Advertisements قد يهمك ايضاً: ميريل ستريب تأسر جمهور مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة السينمائى يحتفى بـ "محمود عبد العزيز" بعد ساعات

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