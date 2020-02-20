بطرس غالي ينفي في اعترافاته تورطه في تهريب الآثار

كشفت صحيفة ” الوطن ” المصرية عن نص التحقيقات التي تمت مع الفنان المصري ” بطرس غالي ” في قضية تهريب الآثار لإيطاليا والتي قضت محكمة الجنايات بالقاهرة على إثرها بحبسه لمدة 30 عاما .

ونفى بطرس غالي في التحقيقات اشتراكه في تهريب الآثار بعد سؤاله عن ذلك قائلا : ” أنا معملتش كده ” .

وبسؤاله عن قيامه بالإتجار في الآثار نفى ذلك أيضا وقال : ” محصلش ” .

وعن صلته بكل من لاديسلاف سكاكال قنصل إيطاليا السابق في الأقصر ومدحت ميشيل جرجس وأحمد حسن نجدي المتهمين أيضا في القضية رد قائلا : ” لاديسلاف صديقي منذ الطفولة ومدحت قابلته مرة أو مرتين في السفارة الإيطالية أما التالت معرفش عنه أي حاجة ” .

وتابع : ” لا توجد علاقة مالية أو تجارية بيني وبين سكاكال والعلاقة شخصية فقط لكن عندما يأتي مصر يشتري تذاكر الطيران من شركة ملكي .. وطبعا لا أتذكر عدد المرات والتواريخ التي زارني فيها سكاكال كان يأتيني وأذهب له للسهر سويا أو مشاهدة الأفلام ” .

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وكشف بطرس غالي عن أن هذه الشركة هي شركة مساهمة والمساهمين الرئيسيين بها هم شقيقه كريم ووالدته والشركة تعمل في مجال السياحة ومنصبه بها هو رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة .

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